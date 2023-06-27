Прабово Субианто, являющийся главой индонезийского Министерства обороны, сообщил, что Индонезия готова стать посредником между Украиной и Россией с целью урегулирования сложившегося конфликта. Об этом информирует агентство ANTARA.
"С согласия обеих сторон мы готовы выступить посредником в конфликте".
Ранее от Субианто поступило предложение организовать демилитаризованную зону, чтобы минимизировать ущерб и постепенно двигаться к завершению конфликта.
В свою очередь, российский МИД отреагировал на стремление многих стран внести вклад в мирное урегулирование сложившейся ситуацией, поблагодарив их за уделённое время, труд и неравнодушие.
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