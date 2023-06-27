Власти Польши бросают вызов Берлину ради реализации собственных геополитических амбиций в Европе. Об этом сообщает InfoBRICS.
По мнению автора материала Уриэля Араужо, Варшава, мечтая о лидерской позиции в ЕС, пытается использовать "обиды", оставшиеся со времён Второй мировой войны, в качестве "оружия" против ФРГ.
"Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте", — сказано в публикации.
Автор добавил, что власти ФРГ негативно воспринимают подобные намерения Варшавы. Как пояснил Араужо, Берлин вкладывает много средств в общий бюджет Евросоюза, который позволяет другим странам, в том числе Польше, продолжать развиваться. Он убеждён: Варшава планирует извлечь максимальную финансовую и экономическую выгоду от членства в организации.
Ранее пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер сообщил об ухудшении отношений между Варшавой и Будапештом из-за разных взглядов на российскую спецоперацию.
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