Axios: Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать вооружённый мятеж в России

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Сотрудники Госдепартамента США накануне получили срочную телеграмму, подписанную госсекретарем США Энтони Блинкеном, в которой им запрещалось обсуждать кем-либо попытку мятежа в России.

Фото: By U.S. Department of State from United States - Secretary Blinken Holds a Virtual Town Hall Meeting with Department Employees, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105305794

Воздержаться от комментариев приказано всем работникам ведомства по всему миру, рассказали американские издания, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

"Телеграмма была отправлена, чтобы ни один американский дипломат не сказал ничего такого, что могло бы создать впечатление о причастности к кризису США", — пишет портал Axios.

Американским дипломатам предписывалось отвечать на вопрос иностранных представительств, что Белый дом следит за ситуацией и ждать дальнейших разъяснений от госсекретаря и его ближайших сотрудников.