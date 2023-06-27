Сотрудники Госдепартамента США накануне получили срочную телеграмму, подписанную госсекретарем США Энтони Блинкеном, в которой им запрещалось обсуждать кем-либо попытку мятежа в России.
Воздержаться от комментариев приказано всем работникам ведомства по всему миру, рассказали американские издания, ссылаясь на источники в Вашингтоне.
"Телеграмма была отправлена, чтобы ни один американский дипломат не сказал ничего такого, что могло бы создать впечатление о причастности к кризису США", — пишет портал Axios.
Американским дипломатам предписывалось отвечать на вопрос иностранных представительств, что Белый дом следит за ситуацией и ждать дальнейших разъяснений от госсекретаря и его ближайших сотрудников.
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