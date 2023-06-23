Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В посольстве РФ в Австралии опровергли информацию о выдворении сотрудников
Даня Милохин решил повременить с возвращением в Россию: "Пока боюсь"
Сальдо: ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск в Херсонской области
Росстат: цены на авиабилеты на внутренние рейсы в РФ достигли рекордного уровня
В Красноярском крае мужчина украл у знакомого велосипед и продал его за 500 рублей
Как открыть капот машины, если вдруг сломался замок
Марков прокомментировал слова Макрона о звонке Путина
Татьяна Буланова опровергла заявление Александра Попова о её беременности: "Полное враньё"
"Опасно для гипертоников": названы продукты, которые повысят давление

Советник офиса Зеленского Подоляк сообщил, что в провале контрнаступления ВСУ виноваты Запад и Россия

1:13
Мир

По мнению советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, Киев упустил драгоценное время и не подготовился как следует к контрнаступлению, пока уговаривал своих западных партнёров предоставить ему необходимое вооружение.

Подоляк отметил, что за это время успела возвести непреодолимую систему укреплений, которую почти невозможно прорвать.

"За время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, были построены российские укрепления, созданы линии обороны с глубокими окопами, система минных полей. Сегодня, чтобы прорвать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход", — написал Подоляк в Twitter*.

Советник офиса Зеленского добавил, что реальное контрнаступление не похоже на голливудское кино, а всем интернет-комментаторам он посоветовал "не ждать от него экшена и не покупать попкорн".

По словам Подоляка, украинская армия сейчас занята "подготовкой поля боя".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода

Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки
Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Последние материалы
Марков прокомментировал слова Макрона о звонке Путина
Татьяна Буланова опровергла заявление Александра Попова о её беременности: "Полное враньё"
"Опасно для гипертоников": названы продукты, которые повысят давление
Рябков: Россия не будет уведомлять США об испытаниях беспилотника "Посейдон"
Strategic Culture: Урсулу фон дер Ляйен доставят в Россию после выходки в адрес Путина
Нарышкин: замена Буданова и Залужного не повлияет на ход СВО
Овощи и травы, которые можно выращивать дома из отходов
Участники "Инь-Ян" рассказали, что Юлия Паршута покинула группу из-за бойфренда-американца
В Омске удар электрического тока оборвал жизнь подростка
Арестович* осадил распоясавшихся на Украине представителей ЛГБТ: Быстренько прибрали ручонки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников