Советник офиса Зеленского Подоляк сообщил, что в провале контрнаступления ВСУ виноваты Запад и Россия

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По мнению советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, Киев упустил драгоценное время и не подготовился как следует к контрнаступлению, пока уговаривал своих западных партнёров предоставить ему необходимое вооружение.

Подоляк отметил, что за это время успела возвести непреодолимую систему укреплений, которую почти невозможно прорвать.

"За время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, были построены российские укрепления, созданы линии обороны с глубокими окопами, система минных полей. Сегодня, чтобы прорвать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход", — написал Подоляк в Twitter*.

Советник офиса Зеленского добавил, что реальное контрнаступление не похоже на голливудское кино, а всем интернет-комментаторам он посоветовал "не ждать от него экшена и не покупать попкорн".

По словам Подоляка, украинская армия сейчас занята "подготовкой поля боя".

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