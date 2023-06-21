Задача по спасению туристов, находящихся на пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" является невероятно сложной. Об этом пишет издание Daily Mail.
Авторы объяснили, что просто взять и перейти на другую субмарину членам экипажа с пропавшего батискафа невозможно.
"Если спасателям все же удастся обнаружить пропавший батискаф на глубине, они столкнутся с рядом препятствий и невероятно сложной миссией по извлечению подводного судна, не похожей ни на одну из когда-либо выполнявшихся", — сказано в материале.
Самое плохое в этой ситуации, что находящихся на батискафе пятерых мужчин нельзя перевести на другую подводную лодку, потому что технические особенности "Титана" не позволяют это сделать.
Поэтому спасение возможно только в том случае, если у глубоководного аппарата на дистанционном управлении получится присоединить трос к пропавшему "Титану" и вытащить его на поверхность.
Однако для этого нужно ещё вычислить точное местоположение затонувшего "Титана" с туристами. После этого потребуется ещё спуск на дно и закрепление троса, что также займёт драгоценное время.
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