Daily Mail: стало известно, в чём заключается основная сложность спасения экипажа батискафа "Титан"

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Задача по спасению туристов, находящихся на пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" является невероятно сложной. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Авторы объяснили, что просто взять и перейти на другую субмарину членам экипажа с пропавшего батискафа невозможно.

"Если спасателям все же удастся обнаружить пропавший батискаф на глубине, они столкнутся с рядом препятствий и невероятно сложной миссией по извлечению подводного судна, не похожей ни на одну из когда-либо выполнявшихся", — сказано в материале.

Самое плохое в этой ситуации, что находящихся на батискафе пятерых мужчин нельзя перевести на другую подводную лодку, потому что технические особенности "Титана" не позволяют это сделать.

Поэтому спасение возможно только в том случае, если у глубоководного аппарата на дистанционном управлении получится присоединить трос к пропавшему "Титану" и вытащить его на поверхность.

Однако для этого нужно ещё вычислить точное местоположение затонувшего "Титана" с туристами. После этого потребуется ещё спуск на дно и закрепление троса, что также займёт драгоценное время.

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