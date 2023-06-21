Три специально оснащённых судна прибыли в район пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан". Об этом сообщили в береговой охране США.
Речь идет о судне "Джон Кэбот", который имеет на борту гидролокатор бокового обзора, а также об "Атлантик Мерлин" и "Сканди Винланд".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спасатели фиксировали звуки похожие на стук, они раздавались каждые 30 минут.
Напомним, батискаф компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня. Подводное судно с туристами на борту следовало к месту гибели легендарного "Титаника". Отмечается, что воздуха у экипажа осталось совсем немного, кислород закончится 22 июня.
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