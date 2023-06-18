Западные инструкторы ВСУ обучают последних только в рамках краткосрочных курсов. Об этом пишет французская газета Le Monde.
Журналисты обратили внимание, что неудачи первых дней контрнаступления Киева всё чаще становятся поводом для пересудов и слухов о плохой подготовке украинских военнослужащих и сомнительном профессионализме самих инструкторов.
"Злые языки начинают все более свободно высказываться о качестве подготовки этих военнослужащих ВСУ. А заодно и о профессионализме тех, кто обучал их в последние месяцы, особенно во французской армии", — отметила втор материала, журналистка Элиз Венсан.
Курсы по подготовке бойцов ВСУ на натовских базах длились от 3 недель до 2 месяцев. За этот небольшой период украинским солдатам предстояло освоить азы минного дела, деятельности санитарных служб, боёв в условиях города, командования боевой группировкой и тонкостей бронетанковой разведки.
Все опрошенные изданием французские инструкторы НАТО обратили внимание, что организация украинских военных, и новичков и опытных, далека от идеала. Также западные офицеры считают украинцев слишком эмоциональными.
"Они бросались вперед, как стадо, и громко кричали", — рассказал один из инструкторов.
Помимо этого, инструкторам было предписано не привязываться к своим подопечным в эмоциональном плане и не устанавливать с ними личных контактов.
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