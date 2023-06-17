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РИА Новости: Запад испугался разрушения Каховской ГЭС из-за страшных последствий

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Мир

Страны на Западе ощущают опасность возникновения дефицита хлеба на своих рынках в результате затопления полей и хранилищ в низовьях Днепра после разрушения плотины Каховской ГЭС. Такая ситуация приведёт к увеличению стоимости продовольствия в развитых государствах. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Украина предоставляла соседним странам продовольствие по низким ценам, однако повреждение инфраструктуры приведёт к тому, что фермеры больше не смогут экспортировать зерно. Альтернативные маршруты поставок оказываются значительно дороже привычных.

Европейские аграрии ранее жаловались на убытки из-за украинских поставок дешёвой сельскохозяйственной продукции. Местные отраслевые компании могут столкнуться с нехваткой средств из-за этой ситуации.

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Каховська ГЭС дамба Каховское водохранилище, Никополь
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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