Эксперт Менжерицкий: подрывом Каховской ГЭС Украина сама выстрелила себе в ногу

После подрыва Каховской ГЭС все стоки движутся по Днепру, который впадает в Чёрное море. Вода идёт в сторону Николаева. Далее она продолжает движение к Одессе. В Крыму осуществляются ежедневный мониторинг воды и воздуха, показатели находятся в пределах нормы. В связи с произошедшим руководитель общественного движения "Открытый берег" Сергей Менжерицкий в беседе с Pravda.Ru рассказал о том, какие есть угрозы для Чёрного моря и побережья.

Фото: РБК

Он отметил, после Херсона жертвой катастрофы является Очаков. Стоки, в том числе канализационные, стекают в данный город. Далее под ударом оказываются посёлок Южный, Одесса с пляжами, Черноморск, Белгород-Днестровский, Сергеевка.

"Всё черноморское побережье Украины оказывается под ударом этих сточных вод после этой катастрофы. А дальше всё движется в сторону Румынии, Болгарии. Потом Варна с её пляжами. Бургас. Потом в Стамбуле это всё может побывать вполне, согласно черноморскому течению", — объяснил эксперт.

Это приводит к существенному техногенному загрязнению, особенно тех побережий, которые находятся ближе всего к месту катастрофы. Менжерицкий отметил, что из-за смыва кладбищ будут объявлены санитарная зона и карантин.

Произошедшее сильно скажется на курортном бизнесе.

"Мы даже не знаем, какие химические соединения были выброшены в итоге в Днепр из-за этой катастрофы. То есть полный набор: и промышленные стоки, и кладбищенские стоки, и коммунальные стоки. Вот этот дикий ядовитый коктейль в результате оказывается в Чёрном море", — рассказал эксперт.

Менжерицкий подчеркнул, что основной удар пришёлся по побережью Украины. Она сама по себе "выстрелила в ногу", заключил эксперт.

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