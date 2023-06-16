Американская атомная подводная лодка с управляемыми ракетами прибыла впервые за шесть лет в Южную Корею. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Субмарина USS Michigan пришвартовалась к военно-морской базе в порту Пусан.
В министерстве обороны Южной Кореи подчеркнули, что ВМФ страны проведут совместно с США учения в целях отработки ответа на потенциальные угрозы со стороны Северной Кореи.
Подводная лодка также примет участие в других мероприятиях, приуроченных к 70-летию союза Вашингтона и Сеула.
Стоит добавить, что субмарина прибыла в корейский порт после того, как КНДР произвела два запуска баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
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