Политолог Сергей Марков укорил европейцев, которые не позволят Владимиру Путину попрощаться с его другом Сильвио Берлускони.
Марков упрекнул европейский мир, который, по его словам, отказывается от гуманизма.
"Путин не сможет даже полететь на похороны своего друга Берлускони", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Марков назвал экс-премьера Италии величайшим политиком и большим другом России.
Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни.
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