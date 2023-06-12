Марков о прощании с Берлускони: Путин не сможет даже полететь на похороны своего друга

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Политолог Сергей Марков укорил европейцев, которые не позволят Владимиру Путину попрощаться с его другом Сильвио Берлускони.

Фото: https://uslifestyler.com

Марков упрекнул европейский мир, который, по его словам, отказывается от гуманизма.

"Путин не сможет даже полететь на похороны своего друга Берлускони", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Марков назвал экс-премьера Италии величайшим политиком и большим другом России.

Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни.

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