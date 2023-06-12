В Эквадоре женщина, которую готовили к похоронам, начала подавать признаки жизни. Тело женщины родным выдали врачи после того, как констатировали смерть.
Во время подготовки к похоронам женщина внезапно "ожила".
"В пятницу врач больницы Мартин (города Бабаойо) выдал родным тело Беллы, которая скончалась", — передаёт El Universo.
Известно, что женщина несколько часов пролежала в гробу, а когда родные его открыли, чтобы подготовить "умершую" к церемонии прощания, она начала шевелиться.
Её срочно увезли в больницу.
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