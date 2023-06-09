В аэропорту Тбилиси российские граждане сталкиваются с проблемой: им отказывают во въезде.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно Media", как минимум пятеро мужчин не смогли въехать в Грузию, так как их развернули на паспортном контроле в аэропорту Тбилиси. Гражданам РФ не объяснили причины отказа во въезде в страну.
О проблеме сообщила супруга одного из мужчин, который не прошёл паспортный контроль. Его, жену и детей не пустили в Грузию. Женщина заверила, что их семья не имеет никаких правонарушений.
"Нам пришлось провести ночь в аэропорту в жутких условиях вместе с детьми и первым рейсом вылететь в Ереван", — пожаловалась российская гражданка.
В официальная причина отказа во въезде в страну сформулирована пространно: "иные случаи предусмотренные законодательством Грузии".
Ранее сообщалось, что восемь миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов.
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