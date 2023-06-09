Граждан РФ разворачивают в аэропорту Тбилиси

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В аэропорту Тбилиси российские граждане сталкиваются с проблемой: им отказывают во въезде.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно Media", как минимум пятеро мужчин не смогли въехать в Грузию, так как их развернули на паспортном контроле в аэропорту Тбилиси. Гражданам РФ не объяснили причины отказа во въезде в страну.

О проблеме сообщила супруга одного из мужчин, который не прошёл паспортный контроль. Его, жену и детей не пустили в Грузию. Женщина заверила, что их семья не имеет никаких правонарушений.

"Нам пришлось провести ночь в аэропорту в жутких условиях вместе с детьми и первым рейсом вылететь в Ереван", — пожаловалась российская гражданка.

В официальная причина отказа во въезде в страну сформулирована пространно: "иные случаи предусмотренные законодательством Грузии".

Ранее сообщалось, что восемь миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов.

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