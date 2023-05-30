РИА Новости: граждан из РФ разворачивают в аэропорту

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сезон отпусков только начинается, туры раскупаются, объявляют о новых чартерных рейсах. Но даже после оплаты путёвки нет гарантии, что не возникнут проблемы. Например, из-за долгов восемь миллионов россиян не могут выехать за границу. Кроме того, возможно, им не разрешат въезд в страну, куда они направляются. Подробнее об этом рассказала обозреватель РИА Новости Светлана Баева.

Фото: trn-news.ru

"Есть более миллиона человек, которым нельзя путешествовать за границу: федеральные госслужащие, причастные к гостайне. Им априори придётся отдыхать внутри России. А к январю 2023 года приставы заблокировали выезд восьми миллионам должников", — сообщает гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр.

На прошлой неделе Госдума приняла поправки к закону "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ". Фактически ничего не изменилось: так же, как и ранее, любые несанкционированные изменения и дополнения в заграничный паспорт делают его недействительным. При смене фамилии у туриста есть месяц, чтобы поменять документ. Иначе могут развернуть на границе, а документ изъять для проверки.

Некоторые государства требуют, чтобы срок годности паспорта превышал определённое количество месяцев (обычно три-шесть) на момент въезда. Иначе в страну могут не впустить. Об этом напомнил двукратный чемпион Европы по борьбе и опытный турист Саловати Саидзода.

Одна из распространённых причин отказа на во въезде — сомнения в реальных целях визита. Самые строгие в этом плане страны — это Израиль и Южная Корея, так как туда стремятся на работу.

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