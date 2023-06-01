Системы ПВО РФ сбили украинский самолёт под Новоандреевкой в Запорожской области

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Системы ПВО России сегодня сбили на территории Запорожской области самолёт Су-25, принадлежавший украинским воздушным силам.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44747

Инцидент произошёл под населённым пунктом Новоандреевка, сообщили в Минобороны РФ.

Из свежей сводки ведомства также следует, что за минувшие сутки бойцы ВС РФ перехватили 16 РСЗО "Ольха", HIMARS и "Ураган".