Лидеры НАТО активно изучают в настоящее время вопросы, связанные с предоставлением киевскому режиму гарантий безопасности.
Речь идёт в том числе об обязательстве оказывать Украине помощь, а также о консолидации и значительном усилении военной поддержки с целью создания "сдерживающей" оболочки вокруг украинского государства. Корреспонденты Pais пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.