Газета Pais: НАТО изучает тему создания сдерживающей оболочки вокруг Украины

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Лидеры НАТО активно изучают в настоящее время вопросы, связанные с предоставлением киевскому режиму гарантий безопасности.

Фото: fishki.net

Речь идёт в том числе об обязательстве оказывать Украине помощь, а также о консолидации и значительном усилении военной поддержки с целью создания "сдерживающей" оболочки вокруг украинского государства. Корреспонденты Pais пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник.