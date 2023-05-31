Протесты в Косово набирают обороты: на улицы вышли тысячи сербов

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Протестные акции сербов в Косово стремительно набирают обороты на протяжении последних нескольких дней. На улицы Звечана сегодня вышли тысячи граждан с сербским триколором. Вокруг участников митинга выстроились бойцы подразделений KFOR. В минувший понедельник они уже вынуждены были применить против местных жителей светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые дубинки, напоминает военный аналитик Рыбарь.

Фото: Carsten Reisinger/imageBROKER.com

Сотрудники спецназа Косово укрылись в одном из административных зданий, которое окружают заграждения и колючая проволока. Появилась информация о том, что бойцы уже располагают запасами патронов.