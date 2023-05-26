Военкор Рыбарь прокомментировал эскалацию конфликта в Косово, Сербии и Метохии

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Спецназ Косово ROSU в настоящее время осуществляет силовой захват, по меньшей мере, трёх расположенных в северной части края муниципалитетов, которые контролировало ранее самоуправление Сербии.

Фото: emigrantrus.ru

Сотрудники албанской "полиции" активно применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ против сербов, вышедших на массовую акцию протеста, сообщает военкор Виктор Рыбарь. В ходе противостояния с правоохранителями в Лепосавиче митингующие сожгли один из их служебных автомобилей.

Силы Косово сейчас стягивают спецназ и бронетехнику в Звечан. Тем временем сербы оперативно возводят огромные баррикады в попытках заблокировать движение по улицам. По предварительной информации, они захватили здание администрации, и стычка с силовиками не обошлась без раненых.