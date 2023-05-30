Во время массированной атаки на Украину российские ракеты поразили штаб, где находились иностранные кураторы киевского режима. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Россия уже второй раз попадает точно "в яблочко". Первый раз ракеты "Кинжал" уничтожили бункер в районе Львова, где погибло около 200 западных офицеров.
Ранее военный журналист Юрий Подоляка намекнул на удар ВС РФ по подземному штабу в Киеве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.