Военкор Руденко: ВС РФ поразили штаб иностранных кураторов Украины в Киеве

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Во время массированной атаки на Украину российские ракеты поразили штаб, где находились иностранные кураторы киевского режима. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Фото: Военные и коммерческие технологии

Он подчеркнул, что Россия уже второй раз попадает точно "в яблочко". Первый раз ракеты "Кинжал" уничтожили бункер в районе Львова, где погибло около 200 западных офицеров.

Ранее военный журналист Юрий Подоляка намекнул на удар ВС РФ по подземному штабу в Киеве.