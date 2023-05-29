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Токаев не видит необходимости у Казахстана вступать в Союзное государство

0:54
Мир

Правительство Казахстана не будет вступать в Союзное государство, так как не видит в этом никакой потребности. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, добавив, что на данный момент в приоритете находится Евразийский экономический союз.

Токаев не видит необходимости у Казахстана вступать в Союзное государство
Фото: Интерфакс

"Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет".

Глава Казахстана также добавил, что государству не требуется ядерное оружие по причине присоединения страны к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия.

Ранее Токаев назвал Союзное государство России и Белоруссии уникальным феноменом "с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом" и даже с общим ядерным оружием.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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