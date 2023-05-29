Рогов: армия РФ пресекла попытку боевиков ВСУ зайти в село Лобковое в Запорожской области

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Армии РФ успешно удалось пресечь попытку боевиков ВСУ войти в посёлок Лобковое, расположенный в Запорожской области, следует из сообщения в телеграм-канале члена главного совета местной администрации Владимира Рогова.

Фото: Правда.Ру

"Это далеко не первый подобный случай на данном участке Запорожского фронта", — подчеркнул он.

Чиновник выразил мнение о том, что укронацисты предпринимают попытки создания "иллюзии присутствия", чтобы ВС РФ подтянули на этот участок фронта больше сил.