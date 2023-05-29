Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что боевики ВСУ заметно активизировались в течение последних трёх недель в Запорожской области, в частности, в направлении Орехов-Пологи.
Активность укронацистов выражается в более интенсивных артиллерийских обстрелах, в том числе и по населённым пунктам, находящимся в тылу.
Кроме того, всё чаще начали действовать в последнее время диверсионные группы укронацистов.
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