WarGonzo сообщает об активизации боевиков ВСУ на Запорожском направлении

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Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что боевики ВСУ заметно активизировались в течение последних трёх недель в Запорожской области, в частности, в направлении Орехов-Пологи.

Фото: https://t.me/RVvoenkor

Активность укронацистов выражается в более интенсивных артиллерийских обстрелах, в том числе и по населённым пунктам, находящимся в тылу.

Кроме того, всё чаще начали действовать в последнее время диверсионные группы укронацистов.