FAZ: Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы

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Украинские власти отправили в Берлин официальный запрос с просьбой предоставить новейшие крылатые ракеты Taurus, сообщают немецкие СМИ.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Дальность 400-килограммового крылатого боеприпаса воздушного базирования достигает 500 километров, а значит с его помощью ВСУ смогут атаковать столицу России, отмечает обозреватель Конрад Шуллер.

"Поэтому некоторые опасаются, что Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны", — пишет он в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Министерстве обороны ФРГ подтвердили получение украинского запроса, но официального решение по этому поводу немецкие власти пока не озвучили.