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FAZ: Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы

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Мир

Украинские власти отправили в Берлин официальный запрос с просьбой предоставить новейшие крылатые ракеты Taurus, сообщают немецкие СМИ.

FAZ: Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Дальность 400-килограммового крылатого боеприпаса воздушного базирования достигает 500 километров, а значит с его помощью ВСУ смогут атаковать столицу России, отмечает обозреватель Конрад Шуллер.

"Поэтому некоторые опасаются, что Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны", — пишет он в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Министерстве обороны ФРГ подтвердили получение украинского запроса, но официального решение по этому поводу немецкие власти пока не озвучили.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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