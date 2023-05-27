Украинские власти отправили в Берлин официальный запрос с просьбой предоставить новейшие крылатые ракеты Taurus, сообщают немецкие СМИ.
Дальность 400-килограммового крылатого боеприпаса воздушного базирования достигает 500 километров, а значит с его помощью ВСУ смогут атаковать столицу России, отмечает обозреватель Конрад Шуллер.
"Поэтому некоторые опасаются, что Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны", — пишет он в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В Министерстве обороны ФРГ подтвердили получение украинского запроса, но официального решение по этому поводу немецкие власти пока не озвучили.
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Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил происшествие в столице региона.