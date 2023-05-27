Американский журналист Хинкл высмеял заявление Белого дома о не имеющем ценности Артёмовске

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Вашингтон обманывает американских граждан, когда говорит, что Артёмовск не имел стратегического значения для Украины, заявил журналист из США Джексон Хинкл.

Фото: rusvesna.su

Если это так, добавил он, то Белый дом обязан кратно сократить военную помощь Киеву.

"Если каждый регион Украины, занятый Россией, практически не имеет стратегической ценности, зачем мы посылаем Украине сотни миллиардов долларов на отвоёвывание этих территорий?" — задался вопросом Хинкл на своей странице в соцсети.

Таким образом он прокомментировал заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, о том, что Артёмовск не имеет большого значения для Киева и хода спецоперации.

Ранее бывший американский госсекретарь назвал главную ошибку США, которая привела к украинскому конфликту.