Baijiahao: Китай неожиданно изменил отношение к восточным территориям России

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Китай неожиданно изменил отношение к восточным регионам России, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao. И это изменение явно не пришлось по вкусу Японии.

Фото: nat-geo.ru

Как известно, на протяжении многих десятилетий в Токио пытаются оспорить юрисдикцию России над рядом южнокурильских островов. Представители китайских властей редко делали заявления по этой теме. Но недавно такое заявление было сделано, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

И как подчёркивают авторы материала, Японии это заявление пришлось не по вкусу.

В ходе визита в Москву в марте этого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай занимает нейтральную позицию в территориальном споре России и Японии. После этого был сделан вывод, что Пекин изменил свою позицию. Хотя ранее считалось, что Китай с вниманием относится к претензиям Японии.

Заметим, что никакого территориального спора на самом деле нет - а что уж там по этому поводу думают где-либо, едва ли должно каким-либо образом приниматься во внимание. Если в Токио считают, что они "спорят", это исключительно проблемы Японии.

Но вернёмся к материалу китайских авторов. "Прояснение Китаем своей позиции по данному вопросу стало большим потрясением для японской общественности, которая бурно отреагировала на произошедшее. В частности, пользователи социальных обрушились с яростной критикой на КНР", — отмечают обозреватели Baijiahao.

По их мнению, эта позиция КНР стала большой неожиданностью не только для общественности, но и для официальных лиц Японии. В материале делается вывод, что в Токио теряют союзников по теме Курильских островов.

Хотя, конечно, большой вопрос, был ли вообще Китай "союзником" Японии в данном вопросе. Между двумя государствами, напомним, также есть разногласия по поводу островов в Восточно-Китайском море.