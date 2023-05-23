Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Медведев выдвинул США требование компенсации за Артёмовск и Мариуполь
Нижегородская область собирается освоить китайское автомобилестроение
BMW планирует новые электрические модели i4 и 7 Series на осень
Госдума одобрила поправки об изъятии загранпаспортов у призывников
MWM: Россия в пять раз увеличила производство ракет "Кинжал" до уничтожения системы Patriot
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут вторгнуться на Украину после поражения Киева
Путин высказался об исторической несправедливости и заверил, что Россия не начинала войну
МК: Пётр Кучеренко незадолго до смерти пережил сильный стресс из-за потери близкого человека
Мечтающий о настоящей свободе гражданин США получил вид на жительство в Сергиевом Посаде

Baijiahao: Китай неожиданно изменил отношение к восточным территориям России

2:05
Мир

Китай неожиданно изменил отношение к восточным регионам России, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao. И это изменение явно не пришлось по вкусу Японии.

Baijiahao: Китай неожиданно изменил отношение к восточным территориям России
Фото: nat-geo.ru

Как известно, на протяжении многих десятилетий в Токио пытаются оспорить юрисдикцию России над рядом южнокурильских островов. Представители китайских властей редко делали заявления по этой теме. Но недавно такое заявление было сделано, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

И как подчёркивают авторы материала, Японии это заявление пришлось не по вкусу.

В ходе визита в Москву в марте этого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай занимает нейтральную позицию в территориальном споре России и Японии. После этого был сделан вывод, что Пекин изменил свою позицию. Хотя ранее считалось, что Китай с вниманием относится к претензиям Японии.

Заметим, что никакого территориального спора на самом деле нет - а что уж там по этому поводу думают где-либо, едва ли должно каким-либо образом приниматься во внимание. Если в Токио считают, что они "спорят", это исключительно проблемы Японии.

Но вернёмся к материалу китайских авторов. "Прояснение Китаем своей позиции по данному вопросу стало большим потрясением для японской общественности, которая бурно отреагировала на произошедшее. В частности, пользователи социальных обрушились с яростной критикой на КНР", — отмечают обозреватели Baijiahao.

По их мнению, эта позиция КНР стала большой неожиданностью не только для общественности, но и для официальных лиц Японии. В материале делается вывод, что в Токио теряют союзников по теме Курильских островов.

Хотя, конечно, большой вопрос, был ли вообще Китай "союзником" Японии в данном вопросе. Между двумя государствами, напомним, также есть разногласия по поводу островов в Восточно-Китайском море.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Последние материалы
Baijiahao: Китай неожиданно изменил отношение к восточным территориям России
Своик: Казахстан будет соблюдать санкции против России
Нижегородская область собирается освоить китайское автомобилестроение
BMW планирует новые электрические модели i4 и 7 Series на осень
Госдума одобрила поправки об изъятии загранпаспортов у призывников
MWM: Россия в пять раз увеличила производство ракет "Кинжал" до уничтожения системы Patriot
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут вторгнуться на Украину после поражения Киева
Путин высказался об исторической несправедливости и заверил, что Россия не начинала войну
МК: Пётр Кучеренко незадолго до смерти пережил сильный стресс из-за потери близкого человека
Мечтающий о настоящей свободе гражданин США получил вид на жительство в Сергиевом Посаде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников