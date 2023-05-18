Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Sohu: один удар Путина разрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью ЗРК Patriot
Skoda Octavia, последняя модель 2023 года, добралась до российского рынка
Астролог Шалёва перечислила знаки зодиака, которым повезёт с финансами во второй половине мая
Прокуратура подозревает УАЗ в нарушениях выплаты зарплаты: рабочие устроили акцию протеста
Эксперт рассказал о самом быстром способе вступления Украины в НАТО
Geely удваивает свою долю в Aston Martin
Военкор Коц показал колонну с танками Leopard и БМП Bradley в Харьковской области
Politico: в США не исключают заморозки украинского конфликта
Spiegel: 95-летняя женщина-судья в США отказывается выходить в отставку

Японские бренды увеличивают экспорт автомобилей в Россию, отказываясь от новых моделей

3:11
Авто

Неожиданный поворот событий: японские автомобильные бренды воздержались от поставок новых автомобилей из Японии в Россию в 2023 году. Однако экспорт подержанных автомобилей из Японии в Россию процветает. В первом квартале этого года импорт подержанных автомобилей из Японии в Россию вырос почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По словам анонимного японского эксперта, на которого ссылается ТАСС, объем покупок подержанных автомобилей в России превосходит аналогичные показатели других стран.

Японские бренды увеличивают экспорт автомобилей в Россию, отказываясь от новых моделей
Фото: https://www.carscoops.com/

Растущий спрос на подержанные японские автомобили в России

Статистика, предоставленная источником, показывает, что в первом квартале 2023 года Россия импортировала 49 000 подержанных японских автомобилей, что на 39,9% больше, чем за первые три месяца предыдущего года. В течение 2022 года экспорт автомобилей из Японии в Россию достиг в общей сложности 205 000 единиц, что на 33,5 процента больше, чем в 2021 году.

Для сравнения, объем импорта России превышает объем импорта ОАЭ в полтора раза. В прошлом году ОАЭ импортировали 129 000 подержанных автомобилей из Японии, а Новая Зеландия, Танзания и Кения заняли третье, четвертое и пятое места по объему импорта соответственно.

Анонимный эксперт подчеркнул: "Подержанные автомобили стали основным товаром японского экспорта в Россию, составив 41,4 процента от его общего объема в 2022 году".

Присутствие японских автопроизводителей на российском рынке

Из японских автомобильных компаний, присутствовавших на российском рынке до весны 2022 года, только Suzuki продолжает свою деятельность, поставляя автомобили из Венгрии. Остальные либо объявили о своем уходе с рынка, как Nissan, Infiniti и Honda, либо вывели свои российские заводы, как это сделали Toyota и Mazda.

Снижение официальной статистики экспорта Японии

Вопреки утверждению эксперта, официальная статистика свидетельствует о снижении экспорта Японии в Россию в 2022 году на 40,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Общая стоимость экспорта, пересчитанная в доллары США, составила почти 4,7 млрд долларов.

В то время как импорт подержанных японских автомобилей продолжает расти, отсутствие новых моделей японских брендов на российском рынке вызывает вопросы об их будущих стратегиях и потенциальном влиянии на отрасль. Повлекут ли эти события изменения в динамике российского автомобильного рынка? Только время покажет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЗАПЧАСТИ ИЗ ЯПОНИИ-ДЕШЕВО??!!! КАК ЗАКАЗАТЬ?!КУПИЛ ЛИТЬЁ НА 500.000 тыс.руб!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
МК: расстрелявшего спецназовцев ВСУ чеченца Джамбетова заподозрили в "двойном агентстве"
Молдавия объявила о ликвидации зависимости от газа из России. Но есть нюанс
FT: Зеленский хочет обсудить мирный план по Украине без России
Как правильно проверить вариатор подержанного автомобиля
В Нижнем Тагиле во время пожара от замкнувшего холодильника погиб местный житель
На телеканале ТНТ прервали показ сериала Семёна Слепакова*
Shot: до 10 украинских диверсантов убиты при попытке прорыва в Россию
РВ: дрон ВСУ снял, как укрепрайон боевиков в Бахмуте заваливают тоннами снарядов
Балицкий рассказал о потере Киевом шансов на контрнаступление в Запорожье
Аsia Times: у Зеленского начнутся проблемы, когда украинцы узнают правду об Артёмовске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников