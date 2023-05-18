Японские бренды увеличивают экспорт автомобилей в Россию, отказываясь от новых моделей

Неожиданный поворот событий: японские автомобильные бренды воздержались от поставок новых автомобилей из Японии в Россию в 2023 году. Однако экспорт подержанных автомобилей из Японии в Россию процветает. В первом квартале этого года импорт подержанных автомобилей из Японии в Россию вырос почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По словам анонимного японского эксперта, на которого ссылается ТАСС, объем покупок подержанных автомобилей в России превосходит аналогичные показатели других стран.
Статистика, предоставленная источником, показывает, что в первом квартале 2023 года Россия импортировала 49 000 подержанных японских автомобилей, что на 39,9% больше, чем за первые три месяца предыдущего года. В течение 2022 года экспорт автомобилей из Японии в Россию достиг в общей сложности 205 000 единиц, что на 33,5 процента больше, чем в 2021 году.
Для сравнения, объем импорта России превышает объем импорта ОАЭ в полтора раза. В прошлом году ОАЭ импортировали 129 000 подержанных автомобилей из Японии, а Новая Зеландия, Танзания и Кения заняли третье, четвертое и пятое места по объему импорта соответственно.
Анонимный эксперт подчеркнул: "Подержанные автомобили стали основным товаром японского экспорта в Россию, составив 41,4 процента от его общего объема в 2022 году".
Из японских автомобильных компаний, присутствовавших на российском рынке до весны 2022 года, только Suzuki продолжает свою деятельность, поставляя автомобили из Венгрии. Остальные либо объявили о своем уходе с рынка, как Nissan, Infiniti и Honda, либо вывели свои российские заводы, как это сделали Toyota и Mazda.
Вопреки утверждению эксперта, официальная статистика свидетельствует о снижении экспорта Японии в Россию в 2022 году на 40,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Общая стоимость экспорта, пересчитанная в доллары США, составила почти 4,7 млрд долларов.
В то время как импорт подержанных японских автомобилей продолжает расти, отсутствие новых моделей японских брендов на российском рынке вызывает вопросы об их будущих стратегиях и потенциальном влиянии на отрасль. Повлекут ли эти события изменения в динамике российского автомобильного рынка? Только время покажет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.