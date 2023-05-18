Японские бренды увеличивают экспорт автомобилей в Россию, отказываясь от новых моделей

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Неожиданный поворот событий: японские автомобильные бренды воздержались от поставок новых автомобилей из Японии в Россию в 2023 году. Однако экспорт подержанных автомобилей из Японии в Россию процветает. В первом квартале этого года импорт подержанных автомобилей из Японии в Россию вырос почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По словам анонимного японского эксперта, на которого ссылается ТАСС, объем покупок подержанных автомобилей в России превосходит аналогичные показатели других стран.

Фото: https://www.carscoops.com/

Растущий спрос на подержанные японские автомобили в России

Статистика, предоставленная источником, показывает, что в первом квартале 2023 года Россия импортировала 49 000 подержанных японских автомобилей, что на 39,9% больше, чем за первые три месяца предыдущего года. В течение 2022 года экспорт автомобилей из Японии в Россию достиг в общей сложности 205 000 единиц, что на 33,5 процента больше, чем в 2021 году.

Для сравнения, объем импорта России превышает объем импорта ОАЭ в полтора раза. В прошлом году ОАЭ импортировали 129 000 подержанных автомобилей из Японии, а Новая Зеландия, Танзания и Кения заняли третье, четвертое и пятое места по объему импорта соответственно.

Анонимный эксперт подчеркнул: "Подержанные автомобили стали основным товаром японского экспорта в Россию, составив 41,4 процента от его общего объема в 2022 году".

Присутствие японских автопроизводителей на российском рынке

Из японских автомобильных компаний, присутствовавших на российском рынке до весны 2022 года, только Suzuki продолжает свою деятельность, поставляя автомобили из Венгрии. Остальные либо объявили о своем уходе с рынка, как Nissan, Infiniti и Honda, либо вывели свои российские заводы, как это сделали Toyota и Mazda.

Снижение официальной статистики экспорта Японии

Вопреки утверждению эксперта, официальная статистика свидетельствует о снижении экспорта Японии в Россию в 2022 году на 40,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Общая стоимость экспорта, пересчитанная в доллары США, составила почти 4,7 млрд долларов.

В то время как импорт подержанных японских автомобилей продолжает расти, отсутствие новых моделей японских брендов на российском рынке вызывает вопросы об их будущих стратегиях и потенциальном влиянии на отрасль. Повлекут ли эти события изменения в динамике российского автомобильного рынка? Только время покажет.

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