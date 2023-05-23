Политолог Сергей Марков рассказал о создании российско-китайских супергрупп, которые призваны решать задачи преодоления западных санкций.
Марков назвал поездку премьер-министра России в Китай "синхронным рывком".
Он объяснил, что визит Мишустина в КНР является выездным заседанием экономического блока правительства России.
"Цель — провести все заседания совместных групп и решить все вопросы как торговать в обход санкций США и ЕС", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Марков рассказал, что созданы 42 российско-китайские рабочие группы на высшем государственном уровне с привлечением министров и руководителей ведомств.
"Они сведены в 5 российско-китайских супергрупп под руководством вице-премьеров", — объяснил политический эксперт.
Он отметил, что данное взаимодействие знаменует собой развитие отношений РФ и КНР.
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