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Марков рассказал о цели визита Мишустина в Китай

0:59
Мир

Политолог Сергей Марков рассказал о создании российско-китайских супергрупп, которые призваны решать задачи преодоления западных санкций.

Марков рассказал о цели визита Мишустина в Китай
Фото: kremlin.ru

Марков назвал поездку премьер-министра России в Китай "синхронным рывком".

Он объяснил, что визит Мишустина в КНР является выездным заседанием экономического блока правительства России.

"Цель — провести все заседания совместных групп и решить все вопросы как торговать в обход санкций США и ЕС", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков рассказал, что созданы 42 российско-китайские рабочие группы на высшем государственном уровне с привлечением министров и руководителей ведомств.

"Они сведены в 5 российско-китайских супергрупп под руководством вице-премьеров", — объяснил политический эксперт.

Он отметил, что данное взаимодействие знаменует собой развитие отношений РФ и КНР.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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