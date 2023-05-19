На территорию Китайской Народной Республики в период с 23 по 24 мая совершит официальный визит премьер-министр России Михаил Мишустин, чтобы встретиться с правительством Китая. Об этом заявила пресс-служба Кремля.
"В Пекине запланирована встреча Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном".
Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. По итогам встречи предполагается подписание ряда двусторонних соглашений.
Помимо этого, Мишустин посетит Шанхай для участия в Российско-Китайском бизнес-форуме. Стоит добавить, что нынешний визит в Китай станет первым для Мишустина в должности премьер-министра.
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