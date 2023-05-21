Страна.ua: трое бойцов ВСУ избили и ограбили мужчину в центре Киева

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Трое бойцов украинской армии совершили нападение на жителя Киева в самом центре города. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на информацию от представителей силовых органов.

Фото: artfile.ru

"Инцидент случился вчера, в 14:00 в Шевченковском районе Киева. Трое военнослужащих Отдельного президентского полка имени Гетьмана Богдана Хмельницкого избили и ограбили мужчину с применением газового баллончика", — сообщили в ведомстве.

Жертва нападения рассказал о случившемся в полиции. Нападавшие ВСУшники были задержаны.

Журналисты обратили внимание, что подобные инциденты, когда украинские военные ведут себя агрессивно по отношению к мирным гражданам, случаются всё чаще.