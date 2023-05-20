Президент Украины Владимир Зеленский столкнётся с катастрофой на фронте, поскольку Киев повторяет ошибки нацистского диктатора Адольфа Гитлера после наступления в Арденнах. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"После первоначального успеха гитлеровские войска были измотаны. Украина, возможно, находится на пороге наступления при аналогичных обстоятельствах и почти с той же целью", — отметил он в материале для 19FortyFive.
Подполковник считает, что украинскую армию ждёт катастрофа в случае начала наступления по тем же причинам, из-за которых провалилась инициатива вермахта. Российские войска на протяжении нескольких месяцев возводили сложные многоуровневые оборонительные сооружения по всей линии фронта, подчеркнул Дэвис.
Чтобы добиться успеха, Украине придётся выполнить самую сложную задачу: провести комбинированную операцию по уничтожению окопавшихся сил противника. Однако у ВСУ будет не хватать артиллерийских боеприпасов, авиации и систем противовоздушной обороны, предупреди американский военный.
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