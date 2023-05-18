Американцы полагают, что следующие пять месяцев станут решающими в рамках конфликта на Украине. Однако военный эксперт Виктор Баранец заявил, что эти сроки назвали "от балды".
Он подчеркнул, что военные действия выходят за пределы территории Незалежной, поскольку в противостояние втягиваются новые страны. Сейчас спецоперация рискует перерасти в глобальный конфликт, предупредил Баранец.
"Нам кажется, что нас кусает комарик, в то время как над нашей головой уже открыл свою пасть злобный волк Третьей мировой войны", — указал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Баранец считает, что украинский конфликт будет продолжаться "год, два, а то и три", так как Запад продолжает поставлять оружие в рамках военной помощи ВСУ.
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