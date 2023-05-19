Сейм Литвы обсудит, надо ли "переименовать" Россию в Московию

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В литовском парламенте — сейме — планируют рассмотреть вопрос о "переименовании" России в Московию. Заняться этим важным делом планирует глава комитета будущего, член фракции "Движение либералов" Раймундас Лопата.

Фото: Irt.It

По словам Лопаты, Россию в Литве называют Россией потому, что так она называет себя сама.

"С исторической точки зрения Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, а не использовать укоренившийся в западном сознании великорусский нарратив", — цитирует депутата ТАСС.

По его словам, в сейме будут "разбираться, как лучше назвать страну: называть ли ее Россией, или Московией, или как-то иначе".

Чтобы лучше разобраться в вопросе, выступить в сейме пригласили профессора Вильнюсского университета Альфредаса Бумблаускаса. Сей учёный муж огласит в парламенте доклад "Россия и Москва: пять случаев лжи и умолчаний".

Ранее литовские депутаты выступили ещё с одной инициативой — переименовать Калининград в Караляускас. И таким образом, оказать поддержку своим польским партнёрам, которые уже переименовали российский город в Крулевец.