Newizv.ru: Владивосток станет внутренним портом Китая

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Согласно информации китайского издания Caixin Global, с 1 июня товары, отправляемые из провинции Цзилинь на северо-востоке Китая во внутренние пункты на юге страны, будут иметь возможность проходить через порт Владивосток.

Фото: Фото с официального сайта

Это связано с резким увеличением торгового оборота между Китаем и Россией с 2022 года в результате введения западных санкций против России после начала СВО на Украине. Увеличение объема морских грузоперевозок между портами на юго-восточном побережье Китая и Владивостоком привело к запросу провинции Цзилинь в прошлом году о включении Владивостока в список транзитных портов, сообщает newizv.ru.

В результате Главное таможенное управление Китая добавило Владивосток в список портов, через которые грузы могут быть доставлены из северных районов Китая в южные. Это означает, что Владивосток становится китайским транзитным узлом, и грузы, отправляемые из одной провинции в другую, могут проходить через Владивосток без дополнительных таможенных процедур.

Ранее, для доставки грузов из провинции Цзилинь на Желтое море приходилось преодолевать расстояние до 1000 км, а теперь они смогут быть отправлены в Владивосток, где контейнеры будут перегружаться на суда и доставляться получателям всего на расстоянии 200 км.