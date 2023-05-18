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Политолог объяснил слова Медведева о "жёстком ответе" России на заявление Киссинджера

1:22
Мир

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет вынуждена дать жёсткий ответ на предложение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о принятии Украины в НАТО. Что надо понимать под этими словами, объяснил Pravda.Ru политолог Иосиф Дискин.

Политолог объяснил слова Медведева о "жёстком ответе" России на заявление Киссинджера
Фото: ya.ru

"Киссинджер утверждает, что без внешнего управления Украина становится обезьяной с гранатой. И он полагает, что вступление Украины в НАТО позволит одеть ошейник на людей, не имеющих стратегического опыта. А у нас есть другое представление о роли НАТО, наоборот, дестабилизирующей и не имеющей рациональной основы, а действующей на идеологических основаниях, направленных на противодействие России. Поэтому рецепт Киссинджера, к которому я отношусь с уважением, не релевантен", — заметил эксперт.

Он также добавил, что не понимает, что имеет в виду Медведев, говоря о "жёстком ответе", поскольку специальная военная операция и является этим самым ответом против устремлений Украины в НАТО.

"Ничего другого уже не требуется, потому что важнейшим показателем успеха СВО является гарантия того, что Украина не будет членом НАТО и не будет использоваться блоком в качестве инструмента антироссийской позиции", — заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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