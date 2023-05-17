Тяжёлая экономическая ситуация в странах Евросоюза не позволит одновременно присоединить двух новых членов, потому ЕС придётся выбирать между Украиной и Турцией.
Сейчас европейские политики внимательно наблюдают за ходом президентских выборов в Турции, надеясь на проигрыш оппозиционного кандидата, отметил публицист Муджтаба Рахман. Соперник Реджепа Эрдогана твёрдо намерен присоединить страну к Евросоюзу, но тогда Киеву придётся отказать.
"Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет", — цитирует Politico высокопоставленного европейского чиновника.
С другой стороны, отмечают источники издания, Эрдоган может выпустить беженцев и мигрантов в Европу, что ляжет дополнительным бременем на опустевшие бюджеты стран ЕС.
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