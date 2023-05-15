Sky News: одно наступление может не помочь Украине достичь своих целей

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За одно контрнаступление Киев может не достичь тех результатов, которые ему нужны. Так считает экс-замместитель главнокомандующими войсками НАТО в Европе британский генерал в отставке Ричард Ширрефф.

Фото: Министерство обороны Украины

"Вполне вероятно, что нужно будет прибегнуть к последовательным масштабным наступательным действиям", — предположил Ширрефф в в эфире телеканала Sky News.

По мнению британского генерала, на проведение наступательной кампании могут потребоваться месяцы, если не годы.

Военный полагает, что западным партнёрам нужно было начать активные поставки вооружения Киеву с самого начала российской спецоперации.

Если Киев будет проводить несколько контрнаступлений, для каждого из них потребуется множество ресурсов: увеличенные поставки техники и снаряжения, продуманная логистика, подготовленные западные специалисты, заключил Ширрефф.

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