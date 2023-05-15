Президент Украины Владимир Зеленский подвёл итоги своего визита в Германию в социальных сетях. Он выразил благодарность президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу за "мощный пакет военной помощи". Однако пользователи не оценили послание главы киевского режима.
Комментаторы отметили, что в гардеробе у лидера Незалежной есть только тактические брюки и свитеры. Пользователи Сети призвали Зеленского сменить зелёную пижаму.
"Купи себе костюм. У тебя есть деньги", — заявили читатели.
Один из юзеров подчеркнул, что никогда не встанет на сторону украинского президента, поскольку он является "разжигателем войны беспрецедентных масштабов".
"Что за клоунское шоу", — указал пользователь.
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