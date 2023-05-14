The National Interest: США выбрали для противостояния с Россией самый неудачный момент

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Вашингтон жестоко просчитался, став участником украинского конфликта. Такое мнение высказали обозреватели Нилай Сайя и Рахмат Вадиди в материале для издания The National Interest.

Фото: Вадим Савицкий

Авторы напомнили, что момент для втягивания США в события на Украине был самый неподходящий из всех возможных, и Вашингтон сам себя толкает в пропасть.

"Ирония ситуации в том, что Запад оказался втянутым в войну против России в тот самый момент, когда ему следовало бы развивать диалог с ней для противодействия Китаю", — сказано в статье.

Внешнеполитические действия США и их союзников с самого начала были ошибочными, потому что они своими же руками подталкивали Россию к дружбе с Китаем, и теперь отношения между этими двумя странами крепнут с каждым днём.

В итоге США оказались по другую сторону баррикады с двумя сильнейшими державами, и после этого верить в победу Вашингтона могут только те, кто не понимает, что происходит, заключили авторы.

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