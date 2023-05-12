РФ в разгар антироссийских санкций зарабатывает сотни миллионов на США, сообщает Newsweek.
По данным американской журналистки Анны Скиннер, несмотря на усилия Соединённых Штатов по ограничению финансирования России и введению санкций, Америка продолжает зависеть от России в поставках ядерного топлива. В рамках торговли, США закупают у России ядерное топливо на сумму, достигающую почти 1 миллиард долларов.
Процесс обогащения урана является узкоспециализированным и возможен только в некоторых странах, включая Россию. Российские предприятия обладают значительными запасами урана и превосходят другие страны, такие как Канада, Китай и Франция, в создании инфраструктуры для производства ядерного топлива.
Россия, помимо удовлетворения собственных потребностей в ядерном топливе, также занимается его продажей. Среди покупателей являются Соединённые Штаты, которые каждый год тратят около миллиарда долларов на поставки российского ядерного сырья.
Зависимость США от России в сфере ядерного топлива поднимает вопросы о продолжающейся взаимозависимости между двумя странами в ключевых отраслях энергетики.
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