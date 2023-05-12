Newsweek: США продолжают зависеть от России в поставках ядерного топлива

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

РФ в разгар антироссийских санкций зарабатывает сотни миллионов на США, сообщает Newsweek.

Фото: m.123ru.net

По данным американской журналистки Анны Скиннер, несмотря на усилия Соединённых Штатов по ограничению финансирования России и введению санкций, Америка продолжает зависеть от России в поставках ядерного топлива. В рамках торговли, США закупают у России ядерное топливо на сумму, достигающую почти 1 миллиард долларов.

Процесс обогащения урана является узкоспециализированным и возможен только в некоторых странах, включая Россию. Российские предприятия обладают значительными запасами урана и превосходят другие страны, такие как Канада, Китай и Франция, в создании инфраструктуры для производства ядерного топлива.

Россия, помимо удовлетворения собственных потребностей в ядерном топливе, также занимается его продажей. Среди покупателей являются Соединённые Штаты, которые каждый год тратят около миллиарда долларов на поставки российского ядерного сырья.

Зависимость США от России в сфере ядерного топлива поднимает вопросы о продолжающейся взаимозависимости между двумя странами в ключевых отраслях энергетики.