Депутат Гаврилов прокомментировал переименование Польшей Калининграда

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Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов высказался по поводу решения Польши изменить название Калининграда на Крулевец.

Фото: Википедия

Парламентарий убеждён, что за такой "смелостью" Варшавы стоит безграничная поддержка со стороны США.

По мнению депутата, идея переименовать Калининград может показаться нелепой лишь на первый взгляд.

"На самом деле оно (решение о переименовании), как и требования по репарации к Германии и России, основано на уверенности в бесконечной поддержке со стороны Вашингтона. Это касается и возможного участия в разделе Украины и участия польских военнослужащих в боевых действиях против России", — сказал Гаврилов в разговоре с РИА Новости.

Приняв решение об изменении названия Калининграда, Варшава сделала ещё один шаг в сторону мировой войны в Европе.

Гаврилов считает, что после Калининграда Польша с лёгкостью будет переименовывать и другие города "от Одера до Вислы", которые раньше были немецкими.

Помимо Калининградской области, у Польши есть территориальный интерес к Прибалтике, в частности, к части Литвы, которую она когда-то пыталась сделать своей.

"У Польши большое желание и по захвату Литвы, Чехии, Западной Украины", — заключил Гаврилов.

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