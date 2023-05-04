infoBRICS: Украина одной антироссийской акцией разозлила более миллиарда людей

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Украинская сторона не принесла извинения за оскорбление чувств верующих индуистов, разгневав население Индии. Об этом говорится в статье исследователя геополитики из Каира, автора портала infoBRICS Ахмеда Аделя.

Фото: u-f.ru

В своём материале политолог пишет о выходке украинского Минобороны, опубликовавшего в социальных сетях фотоснимок, оскорбляющий индуистскую богиню Кали в образе Мэрилин Монро с поднимающейся вверх юбкой. По словам Аделя, таким образом Киев испортил и без того довольно шаткие взаимоотношения с Нью-Дели. Свыше миллиарда индусов во всём мире негодуют, резюмировал эксперт.