Украинская сторона не принесла извинения за оскорбление чувств верующих индуистов, разгневав население Индии. Об этом говорится в статье исследователя геополитики из Каира, автора портала infoBRICS Ахмеда Аделя.
В своём материале политолог пишет о выходке украинского Минобороны, опубликовавшего в социальных сетях фотоснимок, оскорбляющий индуистскую богиню Кали в образе Мэрилин Монро с поднимающейся вверх юбкой. По словам Аделя, таким образом Киев испортил и без того довольно шаткие взаимоотношения с Нью-Дели. Свыше миллиарда индусов во всём мире негодуют, резюмировал эксперт.
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