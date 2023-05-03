Зеленский срочно готовится представить атаку украинскими БПЛА по Кремлю как "провокацию"

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские источники сообщают, что Киев готовит срочное заявление, в котором атака украинских беспилотников по Кремлю будет представлена как провокация.

Фото: Youtube

Сообщается, что реакция администрации лидера США Джо Байдена на сообщение об атаке была очень жёсткой, с Киевом была проведена серьёзная беседа, в ходе которой от украинских властей потребовали прекратить какие бы то ни было действия на российской территории.

"Администрация Байдена жестко отреагировала на удар БПЛА по Кремлю и потребовала от Ермака прекратить любые действия на территории РФ", - сообщил Telegram-канал "Резидент".

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак уже получил выговор от западных кураторов Киева, обвинивших его в атаке на Москву. Киевские власти намерены заявлять, что удары украинскими БПЛА по Кремлю были нанесены без их ведома и участия.

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