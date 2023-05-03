Washington Post: Зеленский обиделся на Вашингтон из-за утечки данных по "контрнаступу"

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Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что узнал об утечке данных Пентагона о планируемом контрнаступлении "как все".

Фото: rossaprimavera.ru

По словам главы Незалежной, Белый дом не поставил его в известность.

"Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. У нас не было такой информации. Лично у меня не было", — рассказал Зеленский Washington Post.

По его словам, это "неприятно" и очень "плохая история" для репутации Вашингтона и Пентагона.

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