Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что узнал об утечке данных Пентагона о планируемом контрнаступлении "как все".
По словам главы Незалежной, Белый дом не поставил его в известность.
"Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. У нас не было такой информации. Лично у меня не было", — рассказал Зеленский Washington Post.
По его словам, это "неприятно" и очень "плохая история" для репутации Вашингтона и Пентагона.
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