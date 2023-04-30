Богатейший азиатский банкир Удай Котак, возглавляющий один из крупнейших в Индии банков Kotak Mahindra Bank, резко раскритиковал национальную валюту Соединённых Штатов. Эксперт выразил мнение о том, что доллар — это самый крупный в мире финансовый террорист, пишет РИА Новости.
Котак акцентировал внимание на том, что во всём мире идёт в настоящее время поиск "альтернативной резервной валюты". Индия сейчас может сделать ею рупию, убеждён банкир. Однако, для создания мировой резервной валюты Дели необходимо пройти весьма продолжительный путь в рамках построения сильных институтов, резюмировал Котак.
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