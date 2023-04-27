19FortyFive: судьбоносный момент для Украины совсем близко, он решит всё

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Судьба украинского лидера Владимира Зеленского и киевского режима совсем скоро решится. Она будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ, уверен военный корреспондент из США Ставрос Атламазоглу.

Если контрнаступление Киева окажется провальным, поддержка Украины Западом может прекратиться, считает автор.

Атламазоглу уверен, что Запад ждёт от Киева конкретных результатов его наступательной кампании.

"Киеву нужно добиться чего-то конкретного своим контрнаступлением; в противном случае он рискует ослабить западную коалицию, поддерживающую украинских военных", — написал Атламазоглу в своей статье для 19FortyFive.

Если же контрнаступление не принесёт желаемых результатов Украине, то Зеленского его западные кураторы начнут толкать к мирным переговорам с РФ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ готовы к предполагаемому наступлению ВСУ, и стараются сделать всё от них зависящее, чтобы оно не могло состояться.

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