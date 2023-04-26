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"Взгляд": Франция должна ответить за расстрел военнопленных ВС РФ в зоне СВО

1:26
Мир

Французские наёмники, которые входили в состав националистического батальона "Азов"*, расстреляли российских военнопленных. Свои действия преступники объяснили "искоренением большевиков и коммунистов". На фоне этого западные СМИ начали реабилитировать прошлое нацбата и героизировать его представителей.

"Взгляд": Франция должна ответить за расстрел военнопленных ВС РФ в зоне СВО

Член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН Константин Долгов подчеркнул, что не верит в правосудие Франции. Более того, по его мнению, в скором времени преступники могут снова попасть на фронт. В таком случае российские спецслужбы должны поймать их, подчеркнул Долгов.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что международные террористы больше не боятся вести открытую войну против России, поскольку это поддерживает Запад.

"История "Азова"* просто переписывается в нужную им сторону, и тем самым с имиджа украинских властей смываются кровавые пятна. Они готовы закрыть глаза на всё", — отметил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Малькевич убеждён, что у есть только один выход — уничтожение нацистов в зоне спецоперации.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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