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Политолог Безпалько: США могут требовать от России что угодно

1:20
Мир

По мнению российского политолога Богдана Безполько, новая резолюция, предполагающая "поддержку полной победы Украины", возвращения Киеву границ 1991 года и членство Украины в НАТО, которая 2 мая будет рассмотрена Палатой представителей Конгресса США, — это скорее мера психологического воздействия на Россию, не более.

Политолог Безпалько: США могут требовать от России что угодно

"Главная проблема Америки в том, что все международные правила сейчас оказались нарушены. Поэтому к России можно предъявлять самые фантастические требования, даже не имея на руках соответствующих документов. Подобные резолюции, на мой взгляд, призваны работать как некий элемент психологического давления на Москву", — сказал Безпалько в беседе с ФАН.

Политолог считает, что, выдвинув подобную резолюцию, США, возможно, начали подготовку к мирным переговорам. Тогда это похоже на рыночную сделку — нужно попросить у визави вдвое больше, чтобы в процессе торга получить потом в два раза меньше. Однако это всё равно похоже на желание попытаться договориться с Россией в будущем, полагает Безпалько.

При этом не исключён и противоположный вариант, при котором Конгресс не намерен идти на сближение с РФ, поэтому заранее отметает даже намёк на переговоры.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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