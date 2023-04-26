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В Госдуме назвали "тарабарщиной" требование США о возвращении к границам 1991 года

1:30
Россия

Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает подготавливаемую в США резолюцию "тарабарщиной". Она будет требовать завершения конфликта с Украиной на условиях границ 1991 года.

В Госдуме назвали "тарабарщиной" требование США о возвращении к границам 1991 года

Члены Палаты представителей США, представляющие как Республиканскую, так и Демократическую партию, работают над резолюцией, которая потребует от Вашингтона добиваться завершения СВО на Украине на условиях границ 1991 года. Именно тех государственных границ, которые имелись на момент провозглашения независимости Украины. Однако представляющий в Госдуме Севастополь депутат Дмитрий Белик считает этот проект "тарабарщиной".

"На сегодня реальность такова — Россия приросла не только Крымом, но и Херсонской, Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР и, возможно, прирастёт еще, — отметил Белик в беседе с РИА "Новости". — И какие бы ни были там законодатели в США, как бы они старательно ни выписывали каждую букву в своём законе, для нас это всего лишь бумага, на которой написана различная тарабарщина".

Он подчеркнул, что Россия неоднократно давала понять Западу о своём намерении не выполнять решение "техасских судов" и "дискредитировавших себя европейских институтов". Депутат особо отметил, что России глубоко безразлична к разного рода требованиям, касающимся пересмотра границ страны.

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