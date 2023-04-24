Baijiahao: Запад проигнорировал важную встречу дипломатов России и Китая — и совершенно напрасно

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Заместители глав внешнеполитических ведомств России и Китая провели встречу в Пекине. На Западе сделали вид, что её не заметили — и совершенно напрасно, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосю встретился с российским коллегой Владимиром Титовым в Пекине 23 апреля. По словам китайского дипломата, "внешнеполитические ведомства двух стран должны реализовать договорённости глав государств и содействовать развитию китайско-российского стратегического сотрудничества на высоком уровне", отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

В свою очередь, Владимир Титов назвал плодотворными переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в марте в Москве. По словам замглавы российского МИД, эта встреча заложила прочную основу для дальнейшего развития отношений двух стран.

"Титов и Ма Чжаосю обменялись мнениями о текущей международной ситуации, внешней политике двух стран, а также о международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес", — говорится в материале.

Китайские эксперты отметили, что западные СМИ проигнорировали встречу двух высокопоставленных дипломатов. И совершенно напрасно, уверены они. Ведь Ма Чжаосю и Владимир Титов обсуждали реализацию договорённостей, которые были достигнуты на переговорах на высшем уровне.

Которые, напомним, западная пресса потом комментировала несколько недель.

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