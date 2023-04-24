Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Китаевед пояснил противоречивые заявления китайского МИД: тонкость политики и дипломатии
Институт кино НИУ ВШЭ бросает "Вызов"
Подоляк: Украина не планировала наносить удары по Москве на годовщину СВО
Соратник Трампа советует бить по Севастополю антикорабельными ракетами
"Новое трио" выступит в Московской консерватории в честь 150-летия Сергея Рахманинова
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ оставят Славянск и Краматорск после отступления из Артёмовска
Филипп Киркоров ударил журналиста между ног на красной дороже в Crocus City Hall
Newsweek: Киев ждёт унизительное будущее в случае провала контрнаступления
Дерматолог дал совет при воспалении заусенца — не трогать и не отрывать

МИД РФ предпочло бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене

1:03
Мир

Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев высказал мнение, касаемо местонахождения штаб-квартиры ООН. Как он сказал, правительство РФ предпочло бы видеть "базу" Организации Объединенных Наций на нейтральной территории: под эту "категорию" хорошо подходят Женева или Вена. 

МИД РФ предпочло бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене

"Мы бы, конечно, предпочли перенести её куда-то на другую, более нейтральную точку, в Женеву или Вену, но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк"

Сложность заключается в финансовой составляющей: многие страны не смогут потянуть два представительства, поэтому они вынуждены оставаться в центре самой Америки. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле заявил, что американская сторона злоупотребляет тем, что на ее территории находится штаб-квартира ООН. Многим представителям российской делегации не выдали визы для осуществления своих полномочий.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Ликвидация снайпером ВС РФ разведывательной группы ВСУ попала на видео

Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.

Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером ВС России группы военнослужащих ВСУ
VP: в США у стариков началась эпидемия заболеваний, передающихся половым путём
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Опасный симптом, который может говорить о развитии болезни Паркинсона, назвал врач
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
США знают, как организовать военную интервенцию: история вторжения на Гренаду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Быстрые способы похудеть назвали эксперты
Стас Михайлов гневно ответил Вайкуле на призыв сносить памятники героям ВОВ
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Последние материалы
Бывшие республики СССР рискуют стать новой линией фронта
Китаевед пояснил противоречивые заявления китайского МИД: тонкость политики и дипломатии
Институт кино НИУ ВШЭ бросает "Вызов"
Подоляк: Украина не планировала наносить удары по Москве на годовщину СВО
Соратник Трампа советует бить по Севастополю антикорабельными ракетами
"Новое трио" выступит в Московской консерватории в честь 150-летия Сергея Рахманинова
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ оставят Славянск и Краматорск после отступления из Артёмовска
Филипп Киркоров ударил журналиста между ног на красной дороже в Crocus City Hall
Newsweek: Киев ждёт унизительное будущее в случае провала контрнаступления
Дерматолог дал совет при воспалении заусенца — не трогать и не отрывать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников