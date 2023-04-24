МИД РФ предпочло бы видеть штаб-квартиру ООН в Женеве или Вене

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Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев высказал мнение, касаемо местонахождения штаб-квартиры ООН. Как он сказал, правительство РФ предпочло бы видеть "базу" Организации Объединенных Наций на нейтральной территории: под эту "категорию" хорошо подходят Женева или Вена.

"Мы бы, конечно, предпочли перенести её куда-то на другую, более нейтральную точку, в Женеву или Вену, но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк"

Сложность заключается в финансовой составляющей: многие страны не смогут потянуть два представительства, поэтому они вынуждены оставаться в центре самой Америки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле заявил, что американская сторона злоупотребляет тем, что на ее территории находится штаб-квартира ООН. Многим представителям российской делегации не выдали визы для осуществления своих полномочий.